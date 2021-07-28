قاليباف: الحروب تغيرت من عسكرية وأمنية إلى اقتصادية واجتماعية

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه اليوم الاربعاء خلال لقائه اعضاء السفارة الايرانية في دمشق التي يزورها حاليا: حينما نؤمن بالسنن الالهية ونتوكل على الباري تعالى فانه تعالى يحقق النصر في اللحظة التي تتضآل فيها الآمال بالضبط مثلما حدث في سوريا.

واشار الى قدرة ايران العسكرية والامنية المؤثرة ونفوذها الكبير على امتداد الفي كم من حدود البلاد واعتبر ان هذه القدرة العسكرية والامنية هي نتيجة لبطولات وجهاد افراد حملوا خطاب الاسلام والثورة الاسلامية على امتداد الفي كم من حدود البلاد، معربا عن اسفه لعدم وجود مثل هذا التاثير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحول التطورات العسكرية والامنية والسياسية والاجتماعية في منطقة غرب اسيا قال: ان هذه التطورات تشير بوضوح الى ان طبيعة الحروب تتجه نحو حروب بكلفة اقل وتاثير اكبر.

واضاف: انه وفقا لهذه التطورات يمكن القول بان الحروب اخذت تتجه نحو حروب غير متكافئة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يتبع..