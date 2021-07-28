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دمشق تجدد تضامنها الكامل مع هافانا

دمشق تجدد تضامنها الكامل مع هافانا
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بشدة حملات التضليل وتزييف الحقائق والتحريض للإدارة الأميركية وأدواتها ضد كوبا ودول أخرى وجددت تضامنها الكامل ووقوفها مع كوبا الصديقة إزاء المؤامرة المتجددة التي تتعرض لها.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة حملات التضليل وتزييف الحقائق والتحريض التي تديرها الإدارة الأميركية وأدواتها ضد كوبا ودول أخرى وذلك في إطار سياستها العدوانية ومحاولاتها اليائسة لإخضاع كوبا للإملاءات الأميركية.

وأضاف المصدر أن الضغوط الأميركية لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى ممارسة إرهاب الدولة المنظم عبر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا في باريس وقبله في واشنطن وذلك في انتهاك فاضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكد المصدر أن: الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل ووقوفها مع كوبا الصديقة إزاء المؤامرة المتجددة التي تتعرض لها فإنها واثقة أن الشعب الكوبي وثورته المظفرة اللذين واجها الحصار الأميركي الجائر منذ ستين عاماً قادران على إجهاض وإفشال هذه المؤامرة والحفاظ على سيادة كوبا وخياراتها الوطنية وصيانة منجزات ومكتسبات الثورة الكوبية.

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