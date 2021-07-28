الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ما هي أكثر الملفات التي تشهد حراكاً في البحرين؟

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان ان الحدث الحقوقي أصبح هو المحرك الأساسي في البحرين، وان أكثر الملفات التي تشهد حراكا في البحرين، هو ملف المعتقلين، خاصة بسبب جائحة كورنا وتردي الأوضاع، وازدياد شكاوى المعتقلين، وبإفادة يونس الناصري بالمنتدى ومنظمة سلام، حيث كشف تفاصيلا مروعة جدا عن أوضاع المعتقلين.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "أبناء الديرة" قال درويش أن السلطة في البحرين تشتغل دائما في البحث عن بدائل في تحسين الصورة الحقوقية والسياسيةن مايعني انه بموازاة ما يجري فان السلطة تشتغل في التحضير لخطة وطنية لحقوق الانسان.

واوضح درويش ان السلطة البحرينية ذهبت في الاشتغال في هذا الموضوع دون الادماج الحقيقي والجدّي لمكونات المجتمع البحريني، واليوم الملف الحقوقي يطغى على باقي الملفات في البحرين ويتم التركيز على الملف السياسي من أي وقت مضى.

وشدد درويش أن الازمة الحقوقية بسبب طبيعة الانتهاك، وان بوابة الحل تكمن في الحق السياسي.

وكان قد قدم معتقل الرأي يونس الناصري إفادة تفصيلية عمّا حدث في سجن يوم 17 أبريل الماضي، وكيف نفّذت قوات الأمن حفلة تعذيب وحشية بحق السجناء، ثم كيف تواطأت النيابة العامة مع وزارة الداخلية في تلبيس قضية للشباب المعتقلين في هذا السجن.

وقد أعدّ هذه الوثيقة كل من منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية لحقوق الإنسان، اللذين أطلقا هذه الشهادة الهامة للنشر اليوم السبت 17 يوليو 2021.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

عُذّبوا و من ثم أُعدموا.. ذكرى إعدام البحارنة 'علي العرب وأحمد الملالي'

’أوقفوا الإعدام في البحرين’.. وسم يحمل صرخات مدوية تزلزل عرش ’آل خليفة’

البرلمان الإيطالي يدعو جامعة لاسابينزا لتعليق التعاون مع البحرين

قطريون لحكومة البحرين: شيعة البحرين أحق بالتعاطف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما هي أكثر الملفات التي تشهد حراكاً في البحرين؟

رئيس الوزراء السوري يأمر بتسهيل إجراءات ترخيص الشركات الجديدة

الحريري: أندم على التسوية التي أوصلت عون للرئاسة

عقب لقائه الرئيس عون.. ميقاتي: لمست قبولا من عون لطروحاتي وأخذت ملاحظاته بالاعتبار

عُذّبوا و من ثم أُعدموا.. ذكرى إعدام البحارنة 'علي العرب وأحمد الملالي'

الصحة العراقية تنفي وجود نقص بالأكسجين في المستشفيات