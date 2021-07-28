ما هي أكثر الملفات التي تشهد حراكاً في البحرين؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "أبناء الديرة" قال درويش أن السلطة في البحرين تشتغل دائما في البحث عن بدائل في تحسين الصورة الحقوقية والسياسيةن مايعني انه بموازاة ما يجري فان السلطة تشتغل في التحضير لخطة وطنية لحقوق الانسان.

واوضح درويش ان السلطة البحرينية ذهبت في الاشتغال في هذا الموضوع دون الادماج الحقيقي والجدّي لمكونات المجتمع البحريني، واليوم الملف الحقوقي يطغى على باقي الملفات في البحرين ويتم التركيز على الملف السياسي من أي وقت مضى.

وشدد درويش أن الازمة الحقوقية بسبب طبيعة الانتهاك، وان بوابة الحل تكمن في الحق السياسي.

وكان قد قدم معتقل الرأي يونس الناصري إفادة تفصيلية عمّا حدث في سجن يوم 17 أبريل الماضي، وكيف نفّذت قوات الأمن حفلة تعذيب وحشية بحق السجناء، ثم كيف تواطأت النيابة العامة مع وزارة الداخلية في تلبيس قضية للشباب المعتقلين في هذا السجن.



وقد أعدّ هذه الوثيقة كل من منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية لحقوق الإنسان، اللذين أطلقا هذه الشهادة الهامة للنشر اليوم السبت 17 يوليو 2021.

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