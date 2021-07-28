الدخل السياحي في الأردن يتراجع بنسبة 59.6 بالمئة

العالم - الأردن

وأعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن الدخل السياحي انخفض إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن جائحة كورونا، كانت قد عصفت بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

وأعلنت وزارة المالية الأردنية، أمس الثلاثاء، ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري 2021.

ونقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية عن الوزارة أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 848.9 مليون دينار أو ما نسبته 38 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأرجع بيان الوزارة هذا الارتفاع إلى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 540.9 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 308 ملايين دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعني أن عجلة الاقتصاد الوطني تسير باتجاه إيجابي.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع النفقات العامة 344.9 مليون دينار أي بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي.

في سياق متصل، ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل العجز المالي الى 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 .