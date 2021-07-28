واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات سورية جديدة

العالم - سوريا

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة أدرجت على 8 أفراد و10 كيانات ضمن العقوبات المجحفة المفروضة على سوريا.

وشملت العقوبات "فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية"، وفق موقع وزارة الخزانة.

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة ضمن ما يسمى بـ"قانون قيصر" في ديسمبر المنصرم.

وقانون "قيصر" هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأمريكي عليه في 15 نوفمبر 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية، ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، ويحاصر هذا القانون الشعب السوري ويمنعه من الحصول على المواد الحياتية بما فيها القمح والمحروقات، في حين تسرق قوات الاحتلال الامريكي النفط السوري وتخرج القمح لمنع الشعب السوري من الحصول عليه.