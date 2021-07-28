شاهد.. إحتفالات في معظم المحافظات اليمنية بمناسبة عيد الغدير الأغر

العالم - اليمن

إحتفل اليمنيون بعيد الغدير، ذكرى يوم الولاية للإمام علي عليه السلام بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى حيث خرجت الجماهير اليمنية ابتهاجا بالمناسبة وتأكيدا على تجديد العهد.

وأكد المحتفلون أن تولي الإمام علي عودة وتمسك بنهج النبي الأكرم وإغاظة لأعداء الأمة، وأشاروا أن التمسك وتولي أعلام الهدى من أسباب النصر .

احتفالات تعم العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى في عيد الغدير ذكرى يوم الولاية للإمام علي عليه السلام الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام.. خرج فيها اليمنيون لتجديد العهد وتأكيد الولاية حيث نظمت الفعاليات الخاصة بالمناسبة بعدد من الساحات، ابتهج اليمنيون خلالها رجالا ونساءا وأطفالا وشيوخا، وشعارهم اللهم والي من والاه.

ويأتي هذا التفاعل والفرحة في إطار إحياء القيم التي غيبت لفترات سابقة، فعلى الرغم من استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد إلا أن الحشود أكدت أهمية المناسبة ومدى ارتباطهم بأبي الحسنين عليهم السلام.

ويرى اليمنيون أن الانتصارات التي يحققونها خلال سنوات العدوان لإنما هي امتداد لولاية أعلام الهدى وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام.

البهجة في يوم الولاية عادة سار عليها اليمنيون منذ القدم وبها يعيدون ثقافة القيم والمبادئ التي يعتبرونها من أسباب الغلبة وامتدادا للتمسك بالنبي وآل بيته.

فهذه الفعاليات وما بها من كلمات وأناشيد ورقصات شعبية وكل ما سبقها من تنسيق وإعداد يظهر عظمة المناسبة واعتزاز اليمنيين بها في كل عام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..