في عيد الغدير.. العالم يستجدي العدل والتقوى

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وکعادتهم السنویة اطلق رواد تويتر في العالم الاسلامي هاشتاغ #عيد_الغدير یهدف إلی إیضاح حقيقة واقعة غدیر خم من منظار علمي ومنطقي وإنساني وأهمیة ذلك الحدث التاریخي لدی المسلمين في الأوساط العلمیة والأکادیمية.

المغردون كتبوا تغريدات هادفة، معظمها علمیة لإثبات الإسلام السیاسي في منهج الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله وسلم الی جانب تجديد البيعة مع النهج العلوي الذي مزج ثماره بین العقل والإحساس لدی المسلمین الشیعة لتخليد واقعة رسمت مسیر الأمة بعد النبي المصطفى صل الله عليه وآله وسلم.

أستاذ البصيرة في العراق عبد الوهاب حسين كتب تغريدة قال فيها: "إن حدث الغدير يمثل الإعلان الرسمي بأمر الله تعالى عن ولاية أهل البيت عليهم السلام وأنهم الامتداد الطبيعي لخط الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والتجسيد الأعظم لطريق الهداية الربانية للإنسانية بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

أما مغردون آخرون فقد كتبوا ان المهم أن يوالي المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا يهم كلام اعداء الأمة والمعاندين الذين لا يعترفون بالاسلام اساسا. مؤكدين انه كفى أن الحادثة رواها 120 شاهدا ونزلت آية التبليغ كما ذكرها القندوزي والحسكاني وغيرهما وأما الجاهليون فلا عندنا معهم كلام عيد الغدير.