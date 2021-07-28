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كيفية التحكم في المحتوى الذي يشاهده طفلك على يوتيوب كيدز في 4 خطوات

كيفية التحكم في المحتوى الذي يشاهده طفلك على يوتيوب كيدز في 4 خطوات
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية ضبط تجربة مشاهدة أطفالهم للمحتوى على تطبيق يوتيوب كيدز مع انطلاق موسم الصيف، لقد تم تطوير التطبيق مع مراعاة احتياجات أولياء الأمور علماً بأنهم أفضل من يحدد المحتوى المناسب لأطفالهم.

العالم - منوعات

يقّدم التطبيق المتوفر باللغة العربية والإنجليزية للأطفال تحت عمر ال13 سنة، مجموعة واسعة من أدوات الرقابة الأبوية لتخصيص تجربة المشاهدة وفقاً لما يجدوه ملائمًا لأطفالهم.

إليكم أربعة ميزات مفيدة جداً يمكن للأهالى الاستفادة منها عبر التطبيق:

1. اختيار المحتوى الملائم

تتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق. لتفعيل هذه الميزة، يمكنكم التوجّه إلى الإعدادات ضمن التطبيق واختيار الملف الشخصي الخاص بأطفالكم، ثم اختيار المحتوى التي توافقون عليه. وبهذه الطريقة، لن يشاهد الأطفال إلا مجموعة من القنوات أو مقاطع الفيديو التي قمتم باختيارها مسبقًا.

2. إيقاف ميزة البحث

إن رغبتم في تحديد تجربة مشاهدة الأطفال لمجموعة مختارة من الفيديوهات، يمكنكم إيقاف ميزة البحث باستخدام إعدادات الوالدين في التطبيق، عند إيقاف هذه الميزة، لن يتمكن الأطفال من البحث على مقاطع الفيديو وسوف يقتصر استخدامهم للتطبيق على مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة ضمن مجموعة القنوات لديها.

3. حظر المحتوى

يمكنكم ضبط وتخصيص المحتوى الذي ترونه في YouTube Kids من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق وحظر مقاطع الفيديو أو القنوات التي لا تريدون لأطفالكم مشاهدتها. عندما تقومون بحظر مقطع فيديو أو قناة، لن تشاهدوا هذا الفيديو مرة أخرى عند تسجيل الدخول في التطبيق. يمكنكم دائماً مسح مقاطع الفيديو والقنوات المحظورة من الإعدادات إذا رغبتم بإعادتها مجدداً في وقت لاحق. يرجى التنويه بأنه عند حظر مقطع فيديو، قد يظل متاحاً في التطبيق إذا تم تحميله بواسطة قناة مختلفة.

4. ضبط المؤقّت "انتهى الوقت"

يمكن للأهالي عبر خاصية ضبط وقت الشاشة المدمجة، تحديد وقت استخدام أطفالهم للجهاز وذلك عبر إشعار يخبرهم بأنّ الوقت قد حان للتوقف عن المشاهدة. سوف يعرض المؤقِّت تنبيه "انتهى الوقت" بشكل لطيف قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل حين انتهاء المدة المحددة. يمكنكم الضغط على رمز القفل، وتحديد "المؤقت" واستخدام شريط التمرير لتحديد المدة المطلوبة.

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