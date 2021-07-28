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اتفاقية كبرى بين البحرين و الإحتلال تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة

اتفاقية كبرى بين البحرين و الإحتلال تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين "الكيان الإسرائيلي" والبحرين ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر القريبة بعد مصادقة الحكومة عليها.

العالم - فلسطين

وبحسب الوزارة، كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الاتفاقية تتناول تشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، كما ينص الاتفاق على إقامة لجنة اقتصادية مشتركة تعمل على تطبيق بنوده.

ويتوقع كيان الإحتلال أن يصل حجم التجارة مع البحرين إلى مئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي أهمية هذه الاتفاقية نظراً للموقع الجيوسياسي لمملكة البحرين، الذي يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع جيرانها. كما قالت.

وأجرت مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة تحليلاً للطاقات الاقتصادية الكامنة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقية.

ويشير التحليل إلى وجود إمكانيات هائلة أمام التصدير الإسرائيلي في مجالات الصحة والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر.

ووقعت البحرين عقب الامارات اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي في اب 2020 برعاية ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما يعد طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتفريطا بمقدسات المسلمين.

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اتفاقية كبرى بين البحرين و الإحتلال تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة