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تمرين مشترك في "الأمن البحري" بين سلطنة عمان وسنغافورة

تمرين مشترك في
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تشارك شرطة عُمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة خفر السواحل، في تمرين الأمن البحري، الذي ينظمه مركز دمج المعلومات التابع لقيادة الأمن البحري بجمهورية سنغافورة.

العالم - عمان

ووفق ما أوردت "وكالة الأنباء العُمانية" اليوم الأربعاء، بدأ التمرين الذي يقام عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الثلاثاء، وسيختتم يوم غد الخميس.

ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأمن البحري.

وترأس جانب شرطة عُمان السلطانية العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري مساعد قائد شرطة خفر السواحل.

وتمارس شرطة خفر اليواحل العُمانية دوراً مهماً في تأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر البحر الإقليمي العًماني.

وتعمل من خلال زوارق مجهزة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر.

كما تضطلع شرطة خفر السواحل بمهام حفظ وسلامة موانئ الصيد على طول السواحل العمانية، والموانئ التجارية والصناعية، وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

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