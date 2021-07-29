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تحالف العدوان يزعم اعتراض طائرة مسيرة يمنية

تحالف العدوان يزعم اعتراض طائرة مسيرة يمنية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

زعمت قوات تحالف العدوان على اليمن أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها اليمنيون باتجاه مدينة نجران في المملكة.

العالم - السعودية

وأعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية باتجاه جنوب المملكة".

وقال التحالف في بيان له إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها اليمنيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وزعم أن "المليشيات الحوثية تستمر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية" حسب تعبيره.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

هذا ونفذ سلاح الجو المسير اليمني خلال الاسابيع الاخيرة عمليات عسكرية واسعة استهدفت قوات تحالف العدوان جنوبي السعودية.

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تحالف العدوان يزعم اعتراض طائرة مسيرة يمنية

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