تحالف العدوان يزعم اعتراض طائرة مسيرة يمنية

العالم - السعودية

وأعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية باتجاه جنوب المملكة".

وقال التحالف في بيان له إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها اليمنيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وزعم أن "المليشيات الحوثية تستمر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية" حسب تعبيره.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

هذا ونفذ سلاح الجو المسير اليمني خلال الاسابيع الاخيرة عمليات عسكرية واسعة استهدفت قوات تحالف العدوان جنوبي السعودية.