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المكسيك تسجل 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك تسجل 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بكورونا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.


وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5920، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.791 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 537 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 239616 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

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المكسيك تسجل 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بكورونا