سوريا...والملفات المفتوحة

العالم - مع الحدث

ما أهمية زيارة قاليباف و لافرينتييف للعاصمة السورية للمزيد من التعاون معها؟ وكيف سيتم التعامل مع تمركز القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بلا تغيير؟ وماذا عن بدء تطبيق اتفاق تسوية الجديد في درعا البلد والتحضير لعودة اللاجئين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، والنائب في مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير عكام، و مدير مكتب المركز الثقافي الروسي العربي الدكتور مسلم شعيتو.