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مخترع اللقاح الايراني يطعم والده ضد فايروس كورونا

مخترع اللقاح الايراني يطعم والده ضد فايروس كورونا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قام مخترع لقاح "كوفو ايران بركت"، يوم الاربعاء، بتطعيم والده الجرعة الاولى من هذا اللقاح.

العالم - ايران

جرى ذلك خلال مراسم تكريم العالم الايراني، الدكتور رضا عالي زادة، الذي اخترع لقاح "كوفو ايران بركت".

وقال هذا العالم وهو من اهالي مدينة "نمين" بمحافظة اردبيل (شمال غرب ايران): تخرجت في فرع الكيمياء الحيوية من جامعة "تربية المدرسين"، وقد اخترعت اللقاح الايراني "كوفو ايران بركت".

واضاف: ان لقاح "كوفو ايران بركت" تم انتاجه على اساس الفايروس المقتول، وقد حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ للتطعيم العام داخل البلاد، وقد تم اعطاء 500 ألف جرعة من هذا اللقاح في البلاد حتى الآن.

وأشار هذا العالم الى السلامة التامة للقاح "كوفو ايران بركت"، وقال:اليوم قمت بتزريق جرعة واحدة من لقاح "كوفو ايران بركت" لوالدي، معربا عن امله بالخلاص من شر هذا الفايروس المشؤوم من خلال التطعيم العام والوصول الى مرحلة مناعة القطيع.

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