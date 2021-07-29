’عبدالسلام’ يفضح الدور الأمريكي في اليمن.. والشعب ينتفض

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وقال عبدالسلام، في تغريدة على حسابه الخاص، "تأكيد الموقف الامريكي مؤخراً تجديد وقوفهم الى جانب العدوان على اليمن والحصار على شعبه يتنافى كلياً مع التصريحات المزعومة والدعوات المتكررة الى تحقيق السلام في اليمن وتثبت أن الأمريكي هو من يقف خلف العدوان والحصار وما تجديد موقفهم بالنسبة لنا إلا شهادة على حقيقة المعركة ومن تخدم".

الادارة الامريكية تدعي زورا انها راعية للسلام وحامية للامن وأن سياستها وقواتها المتواجدة في المنطقة هي من اجل ارساء الحرية والعدالة، ولكن الحقيقة والوقائع على الارض تؤكد دعم الادارة الامريكية للعناصر الاجرامية مثل "داعش"، "القاعدة" واخواتها من التنظيمات الارهابية التي ارتكبت بحق البشرية اسوء الجرائم والمجازر وما يجري في البيضاء اليمنية مثالا واضحا على ذلك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في اليمن تفاعلوا مع تغريدة رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، محمد عبدالسلام، وشنوا هجوما واسعا على الادارة الامريكية وسياساتها التي تتنافى كلياً مع التصريحات المزعومة والدعوات المتكررة الى تحقيق السلام في اليمن، مؤكدين انها لم تهتم يوما بالسلام وهي شنت وتشن الحروب على الشعوب وتغذي الصراعات بين الدول لاسيما العربية والاسلامية، مشددين انه لا يمكن للشيطان ان يصير ملاكا بمجرد تصريحات كاذبة ومفضوحة.

"Muhammad Al-Ansari" كتب في تغريدة على حسابه الخاص "امريكا عدوت الشعوب والانسانية فلا ثقة في كلامهم او وعودهم".

وأكد "سقاف السقاف" في تغريدة له "دليل ساطع ومؤكد أن حربنا مواجهة العدوان الصهيؤامريكي وحلفائهم..ونحن أصحاب حق مشروع تقره كل القوانين والشرائع..لذا يزداد الموقف الوطني والشعبي أكثر قوة وصلابة..ونحقق الانتصارات وأفشال كافة مخططات العدوان..العسكرية والاقتصادية والسياسية بحنكة وعقلانية إدارة المعركة بقيادة حكيمة..".

وغرد "إسماعيل حسن الكبسي" قائلا "تأكيد المؤكد إمعان في فجور أمريكا ودمويتها التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان".

ورأى "ابو العز الشعيبي" في تغريدة له "كل شي واضح امريكا اللعينه هي من تقود الحرب باليمن مالها الا صاروخ لاوسط نيويورك وهم تذل قوم بايستسلمو مباشرة".

قال "عبد المجيد فلييته" في تغريدة له "أمريكا الشيطان الأكبر".

وتساءل حساب "إبن ذي يزن اليمني" في تغريدة على حسابه الخاص "منذ متى تهتم امريكا للسلام وهي التي شنت وتشن الحروب على الشعوب وتغذي الصراعات بين الدول لاسيما العربية والاسلامية.. لذلك لا يمكن للشيطان ان يصير ملاكا بمجرد تصريحات كاذبة ومفضوحة".

وقال "مجدالدين ابن محمد" في تغريدة على حسابه الخاص "امريكا هي ام الفتن وصانعة الإرهاب بكل بقاع الأرض".

ورأى "Alsamia Alahmadi" في تغريدته "موقع اليمن الإستراتيجي وثرواته العظيمة ومنافذة العالمية وجزره المتميزة هي من جعلت أمريكا الشيطان الأكبر تشن الحرب على شعب اليمن ومقدراته... الأطماع الأمريكية هي من جعلتها تحرك خدامها السعودية والإمارات لكي يلبوا اوامرها وهؤلاء قاموا بتحربك مرتزقة الداخل ليساعدوهافي تحقيق المؤامرة".

ويرى أن "أبو سيف الحق البدوي" "عندما تتورطت قوى الاستكبار في استمرار الإعتداء على شعبنا اليمني فغرق تلك القوى هو مصيرهم المحتوم الذي ينتظروه".

ونشر حساب "مشاغب" في تغريدة جاء فيها "ومنذ متي كان #الأمريكي صادق. إنه الشيطان الأكبر ولن يتوقف عن عدوانه وحصاره لليمن مالم يتم ضرب مصالحه في #السعودية والدول المشاركة في قتل اليمنيين وحصارهم المفاوضات مضيعة للوقت".

ونختم الموضوع مع تغريدة "أبو زكريا |سلمان الوايلي|" التي جاء فيها "عدوان خبيث والامريكي والحوار معه مافيه فايدة. الله يصبركم على الحوار معه. يجتمع معكم ويقول كلامكم صح وبعدين يزور العدوان ويقول انتم الصح "كاذب" ويدين ويستنكر الهجوم على مأرب. وعمره ما دان الحصار والعدوان الغاشم. وكل التقارير التي تدين حجم المعاناه في اليمن يبيعها من اجل المال".