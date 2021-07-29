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القوة البرية الايرانية تدشن ثاني مستشفى للامراض التنفسية

القوة البرية الايرانية تدشن ثاني مستشفى للامراض التنفسية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الخميس في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران تدشين ثاني مستشفى للامراض التنفسية ذات 60 سريرا من قبل القوة البرية للجيش الايراني برعاية قائد هذه القوة العميد كيومرث حيدري وعدد من المسؤولين المحليين.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم الافتتاح: ان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بوقوفها الى جانب الكوادر الصحية والطبية قد حولت تهديد كورونا الى فرصة لخدمة المواطنين والمحرومين واستعرضت تجسيد العمل والادارة الجهادية والثورية.

واشار قائد القوة البرية الى الامر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بمساعدة ومد يد العون للمواطنين في ازمة كورونا واضاف: انه الى جانب افتتاح هذا المستشفى فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لخدمة المواطنين الاعزاء في محافظة سيستان وبلوجستان ومنها مدينة خاش لمعالجة مشكلة المياه والكهرباء في عدد من القرى حيث سيتم البدء بتنفيذها سريعا.

واعرب العميد حيدري عن امله بان يزيد هذا المستشفى بصورة ملحوظة قدرات القطاع الصحي والطبي في المدينة لخدمة المواطنين فيها.

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