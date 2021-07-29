ارقام قاسية بعدد الاصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم

العالم- خاص بالعالم

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الذي بلغ اربعة وثلاثين مليون وسبعمئة الف حالة، تلتها الهند باكثر من واحد وثلاثين مليونا، ثم البرازيل بتسعة عشر مليونا، ثم روسيا بستة ملايين إصابة تقريبا.

وهذا ما دفع بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الى فرض استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي على جميع العاملين بالوزارة والبالغ عددهم اكثر من مئتين واربعين الف موظف بغض النظر عن حصولهم على التطعيم ضد الفيروس. كما حذت وكالات أخرى منها وزارة الطاقة حذوها.

القرار يأتي عقب رجحت السلطات الصحية الاميركية نقل الحاصليين على اللقاح ضد الوباء سلالة دالتا الى الاخرين.

وقالت مديرة مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي أن سلالة "دلتا" لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى، مذكرة بان التطعيم يسمح بتفادي المرض الشديد واستبعاد إمكانية الوفاة بسبب الفيروس.كما أوصت المطعمين ضد فيروس كورونا، بالعودة إلى ارتداء الكمامات.

اما في استراليا التي تواجه انتشار فيروس كورونا بقوة مددت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز العزال العام في مدينة سيدني عاصمة الولاية شهرا اخر بعدما اخفقت القيوم المفروضة منذ اسابيع في احتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت حاكمة الولاية غلاديس بريغيكليان إنه جرى تمديد القيود بعدما سجلت الولاية مئة وسبعة وسبعين اصابة جديدة بالفيروس.

والى ميانمار حيث رجحت الامم المتحدة ان تصبح بؤرة انتشار الفيروس. وقال المقرر الأممي الخاص بميانمار، توم أندوز، إن "ميانمار قد تصبح بؤرة الانتشار فائق السرعة مع كل تلك النسخ المعدية جدا، منها "دلتا" وغيرها.

وأشار إلى أن العدد الدقيق للإصابات والوفيات بالفيروس في ميانمار مجهول، حيث يعقد استهداف الصحفيين والأطباء من قبل العسكريين الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأزمة.