سوريا.. إصلاح بئر (شريفة 6) للغاز ووضعه في الإنتاج

العالم - سوريا

وبينت الوزارة في بيان صحفي لها أن كوادر الشركة السورية للنفط تمكنت من إصلاح بئر (شريفة 6) للغاز في حقول المنطقة الوسطى وإعادة تأهيله ووضعه في الإنتاج.

وكانت وزارة النفط السورية قد اعلنت في وقت سابق، اصلاح بئر اخر وعودة ادخال 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر غازجحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.

ويقع حقل جحار إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وتعاني سوريا أزمة خانقة في توافر المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز، إذ ينتظر السوريون نحو 70 يوما للحصول على دور في أسطوانة غاز.