بعد الصدر و الشيوعي.. كتل سياسية جديدة تقاطع الإنتخابات العراقية

العالم - خاص بالعالم

التيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، والمنبر العراقي هي الكتل الخمسة التي أعلنت انسحابها من الإنتخابات البرلمانية مبررة ذلك بغياب الأجواء الامنة لإجرائها.

تحالف الفتح أكد إن ما يجري من انسحابات ممنهجة من الانتخابات هو مخطط معد مسبقا من جهات تعلم جيدا انها بحال المشاركة فلن تحقق شئ وتسعى للمماطلة والتسويف بغية اعادة ترتيب أوراقها من جديد.

التحالف شدد على إن الانتخابات المبكرة ليست مطلبا سياسيا، بل هي مطلب جماهيري مدعوم من قبل المرجعية الرشيدة، مشيرا إلى أن البرلمان عمل طيلة الفترة السابقة على توفير الارضية القانونية لتحقيق هذا الامر من خلال تشريع القوانين المرتبطة بتلك الانتخابات من خلال تشريع قانون المفوضية، واختيار اعضائها وتشريع قانون الانتخابات والتصويت على قرار حل البرلمان والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

من جهته أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وأن موقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد.

المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها لم تستلم أي طلب انسحاب بشكل رسمي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرة إلى عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة بعد إغلاق باب الانسحاب في العشرين من شهر حزيران الماضي كما أكدت إلتزامها بإجراء انتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.

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