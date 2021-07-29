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شاهد.. فصائل المقاومة في العراق تشكك في انسحاب القوات الأمريكية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

عدة تساؤلات طرحتها فصائل المقاومة الإسلامية خلال بيانها حول مزاعم واشنطن بسحب قواتها القتالية أواخر ٢٠٢١م.

العالم - مراسلون

بيان اللجنة التنسيقية للفصائل أكد بأن الجانب الأميركي يكذب كعادته حول إنسحابه المزعوم وهناك جهات داخلية تغطي على الوجود القتالي بحجة أنه وجود إستشاري، فلا معنى للإعلان عن الإنسحاب، مع بقائهم محتلين لأجواء وسماء العراق بذريعة الإستشارة والتدريب.

ويتساءل متابعون عن ماهية الفائده من وجود المستشارين الأميركيين غير إختراق المنظومة الأمنية والتجسس عليها، ومن ثم إستهداف القوات الأمنية العراقية والحشدالشعبي.

فمخرجات الحوارالستراتيجي بين بغداد وواشنطن تجاهلت إنتهاك الأخيرة لسيادة العراق على أرضه وأجوائه.

وتؤكد فصائل المقاومة العراقية بأنها ستبقى على جهوزيتها الكامله لحين الانسحاب الحقيقي، وسيكون لهاموقفها الذي لن تتردد فيه إذا كان انسحابا شكليا، وإن أي طيران أجنبي في الأجواء العراقية سيعد معاديا وسيتم التعامل معه بالشكل المطلوب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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