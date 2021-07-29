الأمم المتحدة تحذر من ازدياد عدد الكويكبات التي تهدد الأرض

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ويشير التقرير، إلى أن البشرية تعرف فقط حوالي 40 بالمئة من الكويكبات والمذنبات الكبيرة التي تتقاطع مداراتها مع مدار الأرض، ولكن الخبراء يعرفون حاليا حوالي 25 ألفأ من هذه الأجسام. وأن الشبكة العالمية للمراصد المنتشرة في أكثر من 40 دولة، رصدت عام 2020 حوالي 39.5 مليون كويكب ومذنب، وبات العلماء في 17 أبريل عام 2021 على علم بوجود 25647 جسما فضائيا تقترب من الأرض.

ويذكر أن بوريس شوستوف، المدير العلمي لمعهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أعلن في وقت سابق، أن الخبراء يعلمون عن جرم واحد من كل عشرة أجرام سماوية، ومقاساتها أكثر من 100 متر، و 1 بالمئة من التي تبلغ مقاساتها بحدود 50 مترا، وأما الصغيرة منها كالذي سقط في تشيليابينسك فمن الصعب رصدها وهي على مسافة بعيدة.

ويضيف بأن مساهمة روسيا في رصد الأجسام الفضائية الخطرة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، فمثلا في يناير عام 2019 بلغت مساهمة روسيا في هذا المجال 0.1 بالمئة فقط. وكان الخبراء على علم بوجود 18 ألف جسم فضائي خطير 99 بالمئة منها كويكبات. لذلك يخطط حاليا لإنشاء مركز وطني لتتبع وتعقب الكويكبات والمذنبات الخطرة.