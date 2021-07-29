دراسة.. القطب الشمالي يسرّب تركيزات عالية من مواد كيميائية أبدية

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وكشفت دراسة جديدة الآن أن الوتيرة المتزايدة لذوبان الجليد في القطب الشمالي تسرّب المزيد من هذه المواد الكيميائية (PFAS) في البيئة.

ولا تنشأ PFAS في القطب الشمالي، لكنها تستقر هناك - فهي تستخدم في جميع أنواع المنتجات والعمليات التي يصنعها الإنسان، من علب البيتزا إلى الرغوة المستخدمة في مكافحة الحرائق. وبمجرد إطلاقها في الغلاف الجوي، فإنها غالبا ما تُحاصر في طوفان الجليد القطبي.

وفي دراسة مثيرة للقلق أجراها كيميائيون من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، يبدو أن تركيزات PFAS في جليد البحر ترتبط ارتباطا وثيقا بملوحة الماء. لذلك كلما كان البحر أكثر لمعانا، زاد تركيز هذه المواد الكيميائية الأبدية.

وتكمن المشكلة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وتشكل دورات الذوبان والتجميد جيوبا من مياه المحيط شديدة الملوحة، ما يؤدي إلى تعبئة PFAS في برك صغيرة. وفي النهاية، يتم إطلاق هذه المواد الكيميائية عالية التركيز في الدورة العامة.

ويقول الكيميائي البيئي كريسبين هالسول، من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة: "إن الطبيعة المتغيرة للجليد البحري، مع فترات الذوبان المبكرة وغير المنتظمة، يمكن أن تغير معالجة وإطلاق الملوثات إلى جانب العناصر الغذائية الرئيسية، والتي بدورها تؤثر على الكائنات الحية في قاعدة شبكة الغذاء البحري".

ومن المعروف أن PFAS سامة للإنسان والحيوان على حد سواء، وهذا هو السبب في أن إطلاقها في السلسلة الغذائية يثير القلق. وربطت الدراسات السابقة هذه المشاكل بتلف الكبد ومشاكل نمو الجنين.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن تركيزات PFAS في مياه البحر السطحية بالقرب من ذوبان الجليد في القطب الشمالي، كانت أعلى مرتين من القراءات المماثلة المأخوذة في بحر الشمال.

وبناء على دراسة أخرى نُشرت مؤخرا، يبدو أن العديد من هذه المواد الكيميائية تصل عبر تساقط الثلوج على قمة الجليد.

وللتحقيق بمزيد من التفصيل في كيفية احتمالية إطلاق هذه المواد الكيميائية، استخدم الفريق غرفة جليد بحر اصطناعية لإجراء تجارب متحكم بها تقيس حركة المواد الكيميائية بين الماء والجليد.

وفي البداية، عندما يذوب الجليد، يحمل الماء نسبة كبيرة من الأملاح المذابة فيه.

ووجد الفريق أن هذا الجزء لا يحتوي أيضا على كمية كبيرة من PFAS. وفي وقت لاحق، عندما كانت المياه الذائبة أعذب، كانت سلاسل PFAS أطول إلى حد ما.

ووفقا للباحثين، فإن فترات الذوبان الطويلة في القطب الشمالي تطلق هذا المحلول الملحي وتتسبب في اختلاطه بشكل أكثر انتظاما بمياه الثلج الذائبة - والتي قد تكون مصدر هذه التركيزات المتزايدة للتلوث.

وتكمن المشكلة الآن في أننا نرى المحيط المتجمد الشمالي يهيمن عليه الجليد لمدة عام واحد - ليحل محل الجليد القديم الذي تشكل على مدى سنوات عديدة. ويحتوي هذا الجليد الصغير على الكثير من المحلول الملحي المحمول الذي يمكن أن يتفاعل مع الثلج ويزيد من تركيز ملوثات PFAS.

وهذه مشكلة فورية للكائنات الحية على اتصال مباشر بالجليد - الكائنات الحية في الجزء السفلي من السلسلة الغذائية في القطب الشمالي - والتي غالبا ما تتغذى على القنوات المالحة للطوافات الجليدية التي ترتبط بها، وستتعرض الآن لمزيد من هذه المواد الكيميائية.

وتعد الدراسة جزءا من مشروع EISPAC (تأثيرات عوامل الإجهاد والملوثات الجليدية على الغلاف الجليدي البحري في القطب الشمالي)، الذي تديره منظمات من المملكة المتحدة وألمانيا. ويدعو الفريق إلى مزيد من القيود على استخدام PFAS في المستقبل.

وخلص الباحثون إلى أن "المزيد من التجارب الخاضعة للرقابة، إلى جانب دراسات المراقبة الدقيقة في هذا المجال، مطلوبة الآن لفهم هذه العمليات المعقدة ولكن التي يحتمل أن تكون مهمة، خاصة فيما يتعلق بالتعرض الكيميائي للكائنات الموجودة في قاعدة شبكة الغذاء البحرية".