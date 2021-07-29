الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة الطور

العالم ـ فلسطين

وأفاد صهيب الدجاني، صاحب البيت، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال أجبرته وأشقاءه على هدم منزل يؤوي ثلاث أسر في خلة العين ببلدة الطور.

وذكر الدجاني أنَّ قوات الاحتلال أمهلته حتى الأحد القادم لهدم منزله، وإلا ستهدمه جرافات البلدية وتغرمه آلاف الشواقل مقابل ذلك.

ولفت الدجاني إلى أن البيت يتكون من ثلاث شقق تبلغ مساحة كل منها 200 متر، ويسكنها بالإضافة إليه اثنان من أشقائه، وتؤوي ثلاث أسر.

ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس؛ لتفادي دفع غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال.

وتتم عمليات الهدم بدعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم وسرقة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وفي وقتٍ تهدم فيه سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصدّق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.