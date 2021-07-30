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ريو دي جانيرو ستحتفل برفع القيود الصحية لكورونا

ريو دي جانيرو ستحتفل برفع القيود الصحية لكورونا
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت إدارة ريو دي جانيرو، أكبر مدن البرازيل، إن هذه المدينة ستحتفل على مدى 4 أيام، برفع القيود الصحية التي فرضت سابقا على خلفية وباء كوفيد-19، أي في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر.

العالم-منوعات

وأضافت سلطات المدينة في بيانها: إذا استمر تراجع وتيرة انتشار وباء كوفيد في المدينة، فسيتمكن كاريوكا (سكان ريو) من العودة إلى الشوارع دون قيود على أساس خطة استئناف النشاط والفعالية.وأشارت إدارة المدينة إلى أن الاحتفالات ستبدأ في 2 سبتمبر، عندما ستنطلق المرحلة الجديدة من تخفيف القيود.
وخلال الأيام الأربعة - من 2 إلى 5 سبتمبر، ستنظم السلطات وتقيم عشرات الفعاليات والنشاطات المختلفة للترفيه عن السكان، وسيتضمن ذلك إقامة فعاليات تذوق الطعام والحفلات الثقافية، وحفلات الأطفال والمسابقات الرياضية في مناطق مفتوحة ومع حضور جماهيري محدود.

وتخطط حكومة المدينة لتطعيم 77٪ من السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد بحلول سبتمبر، و 45٪ من سكان المدينة بالكامل.

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ريو دي جانيرو ستحتفل برفع القيود الصحية لكورونا