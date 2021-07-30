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القحطاني تسقط أمام نظيرتها الاسرائيلية والسعودية تسقط من أعين العرب والمسلمين

القحطاني تسقط أمام نظيرتها الاسرائيلية والسعودية تسقط من أعين العرب والمسلمين
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

في حين انسحب  لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" وبعده لاعب الجودو السوداني "محمد عبد اللطيف" من مواجهة نظرائهم الاسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، استغلت السعودية لاعبتها "تهاني القحطاني"، من أجل السياسة وتركتها تواجه منافستها الاسرائيلية.

العالم - كشكول

القحطاني سقطت أمام منافستها لاعبة الكيان الصهيوني "هيرشوكو راز"، بنتيجة 11-0، في إطار منافسات وزن +78 كجم، في حين سقطت السعودية من أعين العرب والمسلمين الذين رأوا في هذه المشاركة اعترافا ضمنيا بالكيان الاسرائيلي من قبل الرياض التي تقول انها مازالت متمسكة بما تسمى "مباردرة السلام العربية" التي تشترط اصلا قيام دولة فلسطينية أولا للاعتراف بالكيان الاسرائيلي ثانيا.

من شاهد المباراة رأى كيف ان اللاعبة السعودية لم تكن على مستوى المنافسة بالاساس وان منافستها الاسرائيلية فازت بسهولة، فهل كان من الصعب على اللاعبة الانسحاب كرامة للسعودية على الاقل لا لفلسطين؟!، وكيف نقارن موقفها بموقف اللاعبين الجزائري والسوداني اللذين فضلا عدم تلطيخ ايديهما بمصافحة ممثلي كيان يقتل الابرياء معتبرين تصرفهما انسانيا قبل ان يكون واجبا وطنيا او دافعا اخلاقيا.

رسالة السعودية للداخل الاسرائيلي وصلت والتطبيع غير المعلن امام العرب والمسلمين أصبح معلنا، والكرة أصبحت في ملعب الصهاينة والامريكان للإعلان عن موعد لإعلان التطبيع بين تل ابيب والرياض.

ويبقى امام الفلسطيني ان يعلم ان ما ينفعه هو سلاحه وان ينسى "مبادرات السلام" سواء الغربية منها أو العربية لأنها مفصلة على سياستهم ومصالحهم يطربوننا بها متى شاؤوا ويتخلون عنها متى شاؤوا.

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