الإمارات تفرج عن 6 يمنيين من معتقلي غوانتنامو

العالم - الإمارات

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عائلاتهم قولها إنهم احتجزوا لسنوات في الإمارات دون توجيه اتهامات إليهم.

كما نقلت عن مسؤول يمني قوله: "إن المعتقلين الستة وصلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى محافظة حضرموت شرق اليمن، وخضعوا لإعادة تأهيل أثناء وجودهم في الإمارات، وسيتم إطلاق سراحهم جميعاً، ولم شملهم مع عائلاتهم في الأسابيع المقبلة".

وكان الستة بين 19 معتقلاً تم احتجازهم في أفغانستان وباكستان بعد هجمات الـ11 من سبتمبر، وتم حجزهم في الإمارات بين عامي 2015 و2017، عندما أطلقت الولايات المتحدة سراحهم من غوانتنامو.

بدوره أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن 800 معتقل مروا عبر غوانتنامو، وأن بين الـ39 المتبقين منهم هناك 10 مؤهلون للنقل إلى الخارج، و17 لخوض عملية المراجعة لاحتمال نقلهم، فيما يشارك 10 آخرون في عملية اللجنة العسكرية المستخدمة لمحاكمة المعتقلين، أما الاثنان المتبقيان فقد أدينا.

وأنشأت الولايات المتحدة المعتقل سيئ السمعة في خليج "غوانتنامو" جنوب شرقي كوبا، ضمن الحرب التي قادتها واشنطن في أفغانستان، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويعتبر المعتقل سلطة مطلقة بحد ذاتها، لكونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية، حسب زعمها.