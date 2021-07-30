الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أمن السلطة يعتقل الشيخ ماهر برقان أثناء توجهه لصلاة الفجر

أمن السلطة يعتقل الشيخ ماهر برقان أثناء توجهه لصلاة الفجر
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر الشيخ ماهر برقان، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مخابرات السلطة اختطفت المحرر ماهر أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي.

وجاء اعتقال الشيخ برقان بعد مشاركته في مسيرة تطالب بإنهاء حالة الفلتان الأمني على خلفية المشكلة العائلية في مدينة الخليل.

ودعا برقان خلال كلمته للوحدة بين أطياف شعبنا الفلسطيني ونبذ الفرقة والحفاظ على السلم الأهلي، والتشديد على حرمة الاعتداءات على البشر والممتلكات.

وتشهد مدينة الخليل منذ أيام حالة من الفوضى العارمة، في ظل استياء شعبي من السلطة وأمنها.

وشهدت محافظة الخليل، أحداث عنف وحرق للمحال التجارية والمركبات، عقب مقتل الجعبري الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبة أجرة قرب مفرق المدارس وسط الخليل.

جدير بالذكر، أن مجموعة محامون من أجل العدالة رصدت أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة عقب معركة سيف القدس واغتيال المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١.

وقالت المجموعة إن حالة حقوق الإنسان في الضفة اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات.

وعبرت عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل المعارض بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب معركة سيف القدس.

كما أكدت المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، التي أصبحت مهمتها توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإحباط أي تحقيق جنائي في جرائم أجهزة أمن السلطة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فلسطين: مجلس الأمن لا يشكل رادعا امام جرائم الاحتلال

مقتل مستشار في السلطة الفلسطينية برصاص مسلحين في طولكرم

السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط نزار بنات

تقرير... إدارة بايدن قلقة من أزمة السلطة الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الاردن

رئيس السلطة الفلسطينية يزور روسيا في سبتمبر

الصحة الايرانية: تسجيل 270 وفاة جديدة بكورونا

فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها وبدء إجراءات إخراج المرتزقة 

كيان الاحتلال يقر إجراءات خاصة بقطاع غزة

نائب عراقي: سيتم استدعاء الوفد التفاوضي مع امريكا لمعرفة الحقيقة