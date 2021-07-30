أمن السلطة يعتقل الشيخ ماهر برقان أثناء توجهه لصلاة الفجر

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مخابرات السلطة اختطفت المحرر ماهر أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي.

وجاء اعتقال الشيخ برقان بعد مشاركته في مسيرة تطالب بإنهاء حالة الفلتان الأمني على خلفية المشكلة العائلية في مدينة الخليل.

ودعا برقان خلال كلمته للوحدة بين أطياف شعبنا الفلسطيني ونبذ الفرقة والحفاظ على السلم الأهلي، والتشديد على حرمة الاعتداءات على البشر والممتلكات.

وتشهد مدينة الخليل منذ أيام حالة من الفوضى العارمة، في ظل استياء شعبي من السلطة وأمنها.

وشهدت محافظة الخليل، أحداث عنف وحرق للمحال التجارية والمركبات، عقب مقتل الجعبري الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبة أجرة قرب مفرق المدارس وسط الخليل.

جدير بالذكر، أن مجموعة محامون من أجل العدالة رصدت أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة عقب معركة سيف القدس واغتيال المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١.

وقالت المجموعة إن حالة حقوق الإنسان في الضفة اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات.

وعبرت عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل المعارض بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب معركة سيف القدس.

كما أكدت المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، التي أصبحت مهمتها توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإحباط أي تحقيق جنائي في جرائم أجهزة أمن السلطة.