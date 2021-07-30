الناشطون يجلدون السعودية ويصفون تهاني القحطاني بأكبر الخاسرين

العالم - نبض السوشيال

وشن الناشطون على تويتر هجوما لاذعا على السعودية التي استخدمت القحطاني من أجل السياسة، وعلى القحطاني التي خسرت مرتين مرة عندما رضيت بمصافحة ممثل كيان يقتل الابرياء ومرة عندما تلقت خسارة مهينة من لاعبة اسرائيلية، كما انتقدوا تخليها عن حجابها وراح بعض المغردين السعوديين الى ان "القحطاني لاتمثلنا".

كما وصل وسم #تهاني_القحطاني الى الترند في أغلب الدول العربية.

"رانيا العسال" غردت قائلة: #تهاني_القحطاني

انسحب السودانى والجزائرى لأننا لا نعترف بدولة اسمها إسرائيل بينما لعبت تهانى السعودية بنت صلبان بن سعود مع اليهود وأنهزمت حتى بعد أن خلعت الحجاب لا شرف مكسب ولا شرف هزيمة.

بن سلمان يريد تعويد الشعب على التعامل مع الصهيوني:

المغرد المعروف "تركي الشلهوب" قال: "يريدون أن ينزعون المبادئ والمواقف والقيم من ابناء الشعب، يريدونه شعبًا يأكل ويشرب وينام ويطبّل، هذا هو هدف نظام ابن سلمان ! #تهاني_القحطاني".

الاعلامية الجزائرية "آنيا الأفندي" اختصرت الموقف بالقول: "القحطاني خسرت كل شيء...".

"خالد" اعتبر ما حصل "خسارة قاسية جدا علي الصعيد الرياضي السياسي والاخلاقي ولا عزاء للمطبلين".

"عبد الله" أكد ان "منافقون وفشلة تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي انتهى بفشل رياضي أثبت أن هذه الانظمة وجودها مرتبط ليس بما تقدمه من إنجازات بل ما تتخلى عن من مبادئ وقيم #تهاني_القحطاني"

هزيمتان رياضية وأخلاقية:

"Marwa" قالت: #تهاني_القحطاني تحقق هزيمتان الأولى أولمبية و الثانيه أخلاقية. و هذا هو وجه #السعودية المطبّع الحقيقي. #فلسطين_قضية_الشرفاء و هم باعوا انفسهم للكيان الصهيوني.

"عِماد" غرد قائلا: "#تهاني_القحطاني تجسّد نموذج "الشخصية الصهيو-خليجية"..الشخصية المستعدّة للتخلّي عن كل شيء وأي شيء مقابل لاشيء، تخلت #تهاني_القحطاني عن دينها،حجابها، كرامتها في سبيل التعرض للاذلال. اللاعبة الاسرائيلية جسدت النموذج الاسرائيلي في التعاطي مع أمثال تهاني..الاذلال بعد اخد كل شيء."

"بودعيج" قال: والله ان خسارة الحجاب أكبر من خسارة المنافسة ..

#المصافحة_اعتراف و خيانة #فلسطين_قضيتي

"رانيا العسال" علقت بالقول:

الايرانية لم تخلع حجابها وفازت السعودية خلعت الحجاب ولعبت مع الإسرائيلية وخسرت السعودية فى زمن بن سلمان مثل تلك الفتاة #تهاني_القحطاني لا تنال شرف الخسارة ولا تنال شرف المكسب