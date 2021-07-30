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موقع أمريكي: هجمات إلكترونية استهدفت أرامكو السعودية

موقع أمريكي: هجمات إلكترونية استهدفت أرامكو السعودية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

كشف موقع أمريكي عن هجمات إلكترونية استهدفت شركة (أرامكو) السعودية العملاقة للنفط، معتبراً أن سرقة بياناتها الحساسة يظهر مدى ضعفها وعجزها عن حماية منشآتها.

العالم- السعودية

وقال موقع "أويل برايس" الأمريكي، إن الاختراق الأخير لبيانات (أرامكو) يُظهر أن التهديد لا يأتي فقط من هجمات الطائرات والصواريخ لكن أيضًا من الهجمات الإلكترونية.

بالموازاة، كشفت شركة BleepingComputer أن شركة (أرامكو) عانت من خرق البيانات، وأوضحت أن المهاجمين الالكترونيين سرقوا (1 تيرابايت) من البيانات الرسمية للشركة.

كما أخبر كل من ZeroX و Aramco شركة BleepingComputer أن هذا الخرق للبيانات لم يكن برنامج فدية، أو أي نوع آخر من هجمات الابتزاز، بحسب ما نقلته شركة BleepingComputer.

بدوره، كشف موقع GRC World Forums البريطاني، أن بيانات (أرامكو) التي تمّ اختراقها تضمنّت معلومات كاملة عن 14254 موظفا، تضمنت عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم تصريح الإقامة وأرقام الهوية.

كما تضمنّت البيانات التي تم اختراقها قائمة الفواتير والعقود، وتقارير التحليل الداخلي لشركة أرامكو، بالإضافة إلى مواصفات مشروع الأنظمة المتعلقة بالطاقة الكهربائية، والهندسية.

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موقع أمريكي: هجمات إلكترونية استهدفت أرامكو السعودية

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