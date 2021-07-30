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تغريم أمازون 886 مليون دولار على خلفية انتهاك حماية البيانات

تغريم أمازون 886 مليون دولار على خلفية انتهاك حماية البيانات
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "أمازون" أن لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات غرمتها 886 مليون دولار على خلفية انتهاكات لحماية البيانات الشخصية.

العالم ـ أوروبا

وقالت "أمازون" في مذكرة تنظيمية إن "لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات أصدرت قرارا ضدها في وقت سابق من الشهر الجاري، وتوصلت إلى أن تعاملها مع البيانات الشخصية لا يتماشى مع قانون حماية البيانات العام في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "أمازون" أن القرار لا أساس له وستدافع عن نفسها بقوة".

وتتعرض "أمازون" للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي، ففي نوفمبر الماضي وجه المنظمون اتهامات للشركة بـ"خيانة الثقة"، واتهموها باستغلال وصولوها إلى بيانات شركات تبيع منتجات على منصتها للحصول على ميزة غير عادلة في المنافسة.

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