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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مصادر لبنانية: البرلمان الاوروبي يقر نظام عقوبات جديدا ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن "تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون" في لبنان
القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان
مصادر مطلعة بمحور المقاومة لـ"العالم":الهجوم على الناقلة الاسرائيلية في بحرعمان هو رد على الاعتداء الاخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية
شركة "زودياك ماريتايم" الاسرائيلية: ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، تبحر حاليا بمواكبة البحرية الأميركية الى مكان آمن
أ ف ب: الأمم المتحدة تعلن أن هجوما استهدف مبنى تابعا لها في هرات غربي افغانستان ومقتل شرطي أفغاني
مصادر تونسية: قوات الامن تعتقل نائبا في البرلمان بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بأنه نفذ انقلابا عسكريا عبر قراراته الاخيرة
فلسطين المحتلة مقتل اثنين من طاقم ناقلة نفط اسرائيلية في هجوم عليها قبالة سواحل عمان
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا حتى اللحظة مع 211 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية
رويترز نقلا عن شركة زودياك ماريتايم الاسرائيلية: الحادثة التي تعرضت لها الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة عُمان أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم
الخارجية الايرانية تبدي اسفها للحرائق الواسعة التي اجتاحت محافظات جنوب تركيا مخلفة اضرارا مادية وبشرية وتعلن استعداد ايران لتقديم المساعدة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-07-2021
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الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.