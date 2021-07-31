احذر من هذه العادات اليومية! خلفها يكمن سرطان "مميت"

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وقال التقرير إن الوقاية من الإصابة بالسرطان قد لا تتوقف عند تعديلنا لبعض الأنماط الحياتية، مثل التغذية ووزن الجسم والنشاط البدني والتدخين.

وأوضح أن هذه ليست العناصر الوحيدة من روتينك اليومي التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقدم المزيد، بما في ذلك بعض العادات المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

النوم

تحذر دراسات طبية متكررة من عدم الحصول على معدل النوم الطبيعي لدى الإنسان (يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة)، وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن النوم السيئ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب.

تقول المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم ”قد يزيد النوم غير الكافي بشكل غير مباشر من مخاطر الإصابة بالسرطان، وأن قلة النوم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسمنة، وبالتالي تتوسع دائرة الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط قلة النوم بمشاكل الجهاز المناعي مثل الالتهاب المستمر، والذي يعتقد أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

الوحدة

خِلُصت دراسات إلى أن الشعور بالوحدة قد يتسبب في إصابة الجسم بالالتهابات. ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسرطان.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Antioxidants and Redox Signaling، فإن الالتهاب المزمن الناجم عن الشعور بالوحدة ”قد يمثل آلية رئيسية في تطور أمراض خطيرة مثل تصلب الشرايين والسرطان والأمراض التنكسية“.

في هذا السياق، وجد باحثون من فنلندا، أن أشخاصًا في منتصف العمر أبلغوا عن شعورهم بالوحدة، كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مع ما يمكن أن يواجهوه من سيناريوهات أسوأ.

الكحول

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يزيد تعاطي الكحول من خطر الإصابة بسبعة أنواع على الأقل من السرطان، بما في ذلك الفم والحلق والثدي والقولون والمستقيم والمريء.

وجدت دراسة نُشرت بمجلة لانسيت (Lancet Oncology)، أنه تم تشخيص 4٪ أو نسبة 741300 حالة من تلك السرطانات السبعة في جميع أنحاء العالم، تعود إلى تناول الكحول.

المكملات الغذائية

أوصت جهات طبية رسميًا بعدم تناول مكملات فيتامين E والبيتا كاروتين، وشددت على خطورتها، وأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب.

يقول الباحث جون وونغ، بمركز تافتس الطبي في بوسطن ماساتشوستس ”تشير الأدلة إلى عدم وجود فائدة من تناول فيتامين (هـ) وأن البيتا كاروتين يمكن أن يكون ضارًا لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للخطر، مثل من يدخنون، كما أنه يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، أو سكتة دماغية ”.

مشاهدة التلفاز

أن الأشخاص الذين أمضوا أكثر من ساعتين يوميا لمشاهدة التلفاز، يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة، بحسب دراسة متأخرة.

تقول جمعية السرطان الأمريكية، التي توصي بأن يمارس جميع البالغين 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة (أو 75 دقيقة من النشاط القوي) أسبوعيًا، إن ”النشاط البدني يساعد في تحسين مستوى الهرمونات والطريقة التي يعمل بها جهاز المناعة“.