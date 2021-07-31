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غارات على مأرب والجوف وخروقات عديدة في الحديدة

غارات على مأرب والجوف وخروقات عديدة في الحديدة
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

واصلت قوى العدوان السعودي، استهداف محافظتي مأرب والجوف وارتكاب المزيد من الخروقات لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة، خلال الساعات الماضية.

العالم - اليمن

و أوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان السعودي الإماراتي شن 3 غارات جوية على مديرية العبدية بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي الحديدة، أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 136 خرقا لاتفاق التهدئة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها 7 خروق بإلقاء طيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح والجبلية والدريهمي و17 خرقًا بقصف مدفعي و97 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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