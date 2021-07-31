تحذير من متحور كورونا يقتل ثلث المصابين به

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وقالت وثائق نشرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ وتداولتها صحف بريطانية، إن "السلالة المستقبلية قد تكون مميتة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، التي يبلغ معدل وفيات الحالات فيها 35 بالمائة".

ووفقا للهيئة التي تضم كبار العلماء في بريطانيا، فإن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "احتمال واقعي في الطريق".

وبنت لجنة الخبراء توقعاتها على أن احتمالية تحور الفيروس تكون أعلى عندما يكون أكثر انتشارا، كما هو الحال في بريطانيا حاليا.

وقال العلماء إن أي سلالة مستقبلية يمكن أن تكون أكثر مقاومة للقاحات.