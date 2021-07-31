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تحذير من متحور كورونا يقتل ثلث المصابين به

تحذير من متحور كورونا يقتل ثلث المصابين به
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

مع تنامي القلق بشأن الطفرات التي تطرأ على فيروس كورونا، حذرت هيئة استشارية تابعة للحكومة في بريطانيا من أن المتحور المقبل يمكن أن يؤدي إلى وفاة ثلث المصابين به.

العالم- منوعات

وقالت وثائق نشرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ وتداولتها صحف بريطانية، إن "السلالة المستقبلية قد تكون مميتة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، التي يبلغ معدل وفيات الحالات فيها 35 بالمائة".

ووفقا للهيئة التي تضم كبار العلماء في بريطانيا، فإن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "احتمال واقعي في الطريق".

وبنت لجنة الخبراء توقعاتها على أن احتمالية تحور الفيروس تكون أعلى عندما يكون أكثر انتشارا، كما هو الحال في بريطانيا حاليا.

وقال العلماء إن أي سلالة مستقبلية يمكن أن تكون أكثر مقاومة للقاحات.

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