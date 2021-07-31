14دولة أفريقية تتفق لطرد الإحتلال الإسرائيلي من الاتحاد الإفريقي

العالم - الجزائر

وقالت قناة “الواقع” الجزائرية، أنّ الجزائر بدأت رسمياً تشكيل طاقم افريقي لرفض قرار إدخال "إسرائيل" في الاتحاد الإفريقي للحفاظ على مبادئ الاتحاد ودعم الدولة الفلسطينية العربية.

وأكدت، أنّ من بين الدول: جنوب إفريقيا، تونس، أرتريا، السنغال، تنزانيا، النيجر، جزر القمر، الغابون، نيجيريا، زمبابوي، ليبيريا، مالي، السيشل.

وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر ضد الإحتلال، بحسب تقرير القناة .

وشدد وزير الخارجية الجزائري، أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها تل أبيب والاتحاد الإفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.

وأضاف، أنّ قبول الاتحاد الإفريقي لـ"إسرائيل" عضو مراقب يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.

وكان الجزائر، أعلنت رسمياَ يوم الأحد الماضي، أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج رمطان لعمامرة، سيشرع ابتداءً من الثلاثاء في زيارة أفريقية تشمل تونس ومصر وإثيوبيا والسودان، بهدف “محاصرة” المدّ الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما ورد في الخبر الرسمي الذي أكد خبر الزيارة.