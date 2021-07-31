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مراسل العالم..

'اسرائيل' قلقة من التقنية العالية التي استهدفت سفينتها

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن قلق في الاوساط السياسية الاسرائيلي عن تقدم الطرف الذي استهدف السفينة الاسرائيلية في بحر عمان.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان الساعات الاولی من استهداف سفينة الشحن الاسرائيلية شهدت بروداً في التعامل وتخفيفاً لهذا الحدث، لكن وبعد ساعات من الحدث، خرجت تصريحات متتالية من القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية أمثال وزير الخارجية وأيضاً وزير الحرب الذي اجری مشاورات موسعة ومتأخرة مع رؤساء اركان الجيش الاسرائيلي.

وبعدما رفعت التقارير من وزارة الحرب الی وزير الخارجية، قال وزير الحرب الاسرائيلي ان الرد سيكون قاس اذا تأكد ان طهران هي من تقف وراء هذا الاستهداف.

واجرت وزارة الخارجية الاسرائيلية اتصالات لاسيما بوزارة الخارجية الاميركية في هذا المجال.

وأوضح مراسل العالم ان الارباك الذي يسود الاوساط السياسية الاسرائيلية لايتعلق باستهداف السفينة فقط، بل يتعلق بنوعية الاستهداف والطريقة التي تحدثت عنها الاجهزة الامنية واعتبرتها ذكية ورفيعة التقنية.

و كشفت مصادر مطلعة لقناة العالم ان ردّاً انتقامياً على الاعتداء الاسرائيلي الاخير الذي طال مطار الضبعة السوري، وأسفر عن استشهاد عنصرين من المقاومة، طال سفينة شحن اسرائيلية في مياه بحر عُمان.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من طاقم السفينة، احدهما بريطاني والأخر روماني، وفق بيان شركة زودياك ماريتايم المشغلة، المملوكة لعائلة عوفر الاسرائيلية.

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مراسل العالم.. 'اسرائيل' قلقة من التقنية العالية التي استهدفت سفينتها

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