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رسائل استهداف السفن "الاسرائيلية"

رسائل استهداف السفن
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

تكررت في الآونة الأخيرة، حوادث استهداف السفن الإسرائيلية، ردا على استمرار سياسات كيان الاحتلال في المنطقة، حيث أعلنت مصادر مطلعة في المنطقة إن الهجوم الاخير على سفينة إسرائيلية في شمال بحر عمان جاء رداً من حركات المقاومة على الهجوم الاسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا

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انفو غرافيك رسائل استهداف السفن "الاسرائيلية"