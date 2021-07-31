الصحة الايرانية: 19846 إصابة و286 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 19846 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و871 ألفا و8 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2620 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5455 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و567 ألفا و272 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 286 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90630 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 9.552.526 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 2.687.311 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 12.239.837 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 25 مليونا و917 ألفا و921 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.