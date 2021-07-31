سلطنة عمان تُعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية

العالم- سلطنة عمان

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إن “مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى “ميرسر ستريت” لحادث.

وأضاف أن “البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم”.

وتابع: “أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة”.

وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم قبالة ساحل سلطنة عمان اسفر عن مقتل اثنين من طاقم السفينة، احدهما بريطاني والأخر روماني، وفق بيان شركة زودياك ماريتايم المشغلة، المملوكة لعائلة عوفر الاسرائيلية.

وكشفت مصادر مطلعة لقناة العالم ان الهجوم جاء ردّاً انتقامياً على الاعتداء الاسرائيلي الاخير الذي طال مطار الضبعة السوري، وأسفر عن استشهاد عنصرين من المقاومة.