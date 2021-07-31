السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. خبير يكشف عن منفذ عملية استهداف السفينة الاسرائيلية

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الخبير في الشؤون الاقليمية نجاح محمد علي أن العمليات ضد السفن كتلك التي استهدفت السفينة الإسرائيلية في بحر عمان ستتصاعد في المستقبل مشيراً الى أن الكيان الصهيوني لا يريد ان يحصل اي تفاهمات من شانها ان تخفف التوتر في المنطقة.

العالم - الاحتلال

وخلال مشاركته على شاشة قناة روسيا اليوم تطرق نجاح محمد علي الى الاتهامات التي يوجهها الاحتلال الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، موضحا بأن إيران ليست دولة خائفة ولا تحتمي كالكيان الصهيوني المصطنع بقوات اجنبية بل هي تعتمد على نفسها ولديها حلفاء وان كانت هي التي تقف وراء هذه العملية ستعلن بنفسها بكل فخر وإعتزاز.

وأضاف نجاح محمد على بأن هناك تفاهمات حصلت وستحصل في المستقبل خصوصا بين ايران والسعودية بوساطة عراقية حيث ايران تبحث عن الهدوء والسلام في المنطقة لكن الكيان الصهيوني ليس من مصحلته ان يسود الهدوء في المنطقة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

سلطنة عمان تُعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية

'اسرائيل' قلقة من التقنية العالية التي استهدفت سفينتها

الهجوم علی السفینة «الاسرائيلية».. ووحدة جغرافيا المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. درة التاج السعودي تدخل في ورطة والإمارات اول المتهمين!

عندما تصبح بحار ومحيطات العالم غير آمنة للسفن الاسرائيلية 

قائد الحرس الثوري: نوظّف جميع طاقاتنا لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا

أفضل 10 أطعمة تحسن صحة الرئتين

شاهد.. هكذا يحارب النظام السعودي الدين خلال موسم الحج!

وفاة ألمع نجمات الكوميديا الكويتية عن عمر يناهز 59 عاما