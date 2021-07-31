شاهد.. خبير يكشف عن منفذ عملية استهداف السفينة الاسرائيلية

العالم - الاحتلال

وخلال مشاركته على شاشة قناة روسيا اليوم تطرق نجاح محمد علي الى الاتهامات التي يوجهها الاحتلال الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، موضحا بأن إيران ليست دولة خائفة ولا تحتمي كالكيان الصهيوني المصطنع بقوات اجنبية بل هي تعتمد على نفسها ولديها حلفاء وان كانت هي التي تقف وراء هذه العملية ستعلن بنفسها بكل فخر وإعتزاز.

وأضاف نجاح محمد على بأن هناك تفاهمات حصلت وستحصل في المستقبل خصوصا بين ايران والسعودية بوساطة عراقية حيث ايران تبحث عن الهدوء والسلام في المنطقة لكن الكيان الصهيوني ليس من مصحلته ان يسود الهدوء في المنطقة.

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