طريقة بسيطة لحرق الدهون أثناء النوم

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وقالت الطبيبة في مقابلة مع موقع "دكتور بيتر"، إن الجسم البشري ينتج هرمون سوماتوتروبين قبل منتصف الليل والذي يعمل كعنصر حرق الدهون. من المفيد تناول بياض البيض ليلاً إنه يحفز إنتاج هرمون سوماتوتروبين، فهذا منتج يمكن أن يحرق الدهون أثناء النوم.

وأوضحت أنجليكا تشيز أنه لجعل الجسم يحرق الدهون بشكل مكثف أثناء النوم، يجب اتخاذ خطوتين:

"الخطوة الأولى هي تناول بياض بيضتين مسلوقتين قبل النوم. والخطوة الثانية هي الذهاب للنوم قبل الساعة 11 مساء ".

كما تحدثت الطبيبة عن المنتجات التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي حتى لمن يفقدون الوزن الزائد. بادئ ذي بدء، هذه مصادر مهمة للبروتين: الدجاج، واللحوم الخالية من الدهون، والديك الرومي، وكذلك البيض أو السمك. تأكد أيضًا من تناول الألياف على شكل فواكه وخضروات وبقوليات وحبوب كاملة. بالإضافة إلى ذلك، اشرب كمية كافية من الماء.