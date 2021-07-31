الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

العالم-سوريا

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم السبت، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا بسبب التطورات الأمنية في الجانب السوري.

وقالت الداخلية الأردنية في بيان إنه تم إغلاق معبر جابر مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

وأضافت الداخلية الأردنية أنه سيتم إعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

وكانت الحكومة الأردنية فتحت المعبر الحدودي مع سوريا مطلع الشهر الجاري بكامل طاقته أمام حركة الأفراد والشحن، وذلك وفقًَا لتوجيهات رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.