هادي العامري: سنبذل كل جهودنا لخروج القوات الامريكية من العراق

العالم - العراق

وقال العامري خلال كلمة القاها في مهرجان تحالف الفتح لاطلاق المهرجان الانتخابي للتحالف،”سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الامريكية ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي تدريبا وتجهيزا من اجل الاستعداد لمواجهة اي عدوان داخلي وخارجي “.

و اضاف “ان من اهم مشاريعنا في المرحلة المقبلة معالجة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تنشيط القطاع الخاص وحماية المستثمرين والحد من العمالة الاجنبية التي باتت تزاحم شبابنا على فرص عملهم “.

وتابع ”سنعمل على تطوير الزراعة من خلال معالجة مشاكل المياه مع دول الجوار وتوفير مستلزمات الفلاحين معالجة الخلل الحاصل في منظمة الكهرباء”.

واكمل العامري، “كما سنعمل على معالجة النقص الكبير في المستشفيات والمدارس واصلاح الواقع الصحي في البلاد، وبين ان تحالف الفتح سيعمل على سياسية تاسيس الضمان الاجتماعي وسيتبنى مبادرة 100 الف برميا من النفط يوميا مقابل الخدمات وتوفير فرص العمل”.