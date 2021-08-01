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برلماني ايراني: المواقف الفرنسية الأخيرة لا قيمة لها

برلماني ايراني: المواقف الفرنسية الأخيرة لا قيمة لها
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

انتقد النائب الايراني محمد حسن آصفري التصريحات والمواقف الأخيرة لفرنسا واوروبا حول الاتفاق النووي وسائر شؤون البلاد ووصفها بالمكررة وتفتقد لأية قيمة.

العالم - ايران

واشار آصفري، في تصريح صحفي يوم السبت، الى بيان الخارجية الفرنسية حول عودة ايران الى الالتزام بالاتفاق النووي معتبرا البيان الفرنسي والآخر الذي أصدره الاتحاد الاوروبي بأنهما باليان ويفتقدان لأية قيمة حقيقية.

ولفت الى ان ايران تعتمد موقفا واضحا ازاء الاتفاق النووي يتمثل بأنه مادام الاميركيون والاوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم في رفع الحظر فانها في المقابل تعلق التزاماتها في الاتفاق.

وأكد انه ينبغي للغربيين ان يدركوا ان عهد الحوارات ذات الطبيعة الليبرالية قد ولى وان الحكومة المقبلة ستعتمد خطابا مماثلا لخطابهم اذ انقضى زمن تنفيذ مآربهم المناوئة للشعب الايراني.

وشدد على ان صوت ايران شعبا وحكومة وبرلمانا واحد ويدعو الى رفع الحظر ومادام هذا الهدف لايتحقق فان طهران لن تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

وأكد آصفري انه ينبغي لفرنسا وغيرها من البلدان الاوروبية ان تبين ماذا قدمت من خطوات على صعيد تنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

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