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القبض على مشتبه في تورطه بحرائق الغابات في تركيا

القبض على مشتبه في تورطه بحرائق الغابات في تركيا
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن شخصا ألقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه في الحرائق التي اشتعلت قبل أيام في غابات جنوبي البلاد، وأدت لسقوط ضحايا.

العالم - تركيا

وقال أردوغان في مؤتمر يوم السبت، في موغلا، جنوب غربي البلاد، إنه جرى إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في الحرائق في تلك المدينة.

لكن التلفزيون التركي ووكالة "الأناضول" الرسمية أشارا إلى اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الحرائق بمحافظة إيدين، دون الإشارة لمصدر معلوماتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق التي تشهدها ولايات جنوبي البلاد بـ"عقاب رادع".

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي، خلال تفقده حرائق لا تزال مشتعلة في منطقة مانافغات بولاية أنطاليا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال الرئيس التركي إنه سيتم دفع 50 ألف ليرة (نحو 6 آلاف دولار) لكل مواطن تضرر من هذه الحرائق، وكذلك تأجيل الضرائب المترتبة عليهم وتأجيل دفعات القروض المستحقة من قبل البنوك، ومنحهم قروضا بلا فائدة.

ووجه أردوغان بتخصيص 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق التي تضررت بفعل الحرائق.

وقال إنه سيتم الانتهاء في غضون أيام من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة.

وشهدت تركيا اندلاع عدد من الحرائق بشكل متزامن في ولايات عدة بجنوب وجنوب غربي البلاد، خلفت حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين.

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