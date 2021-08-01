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رباع قطري يحصد أول ميدالية ذهبية لبلاده

رباع قطري يحصد أول ميدالية ذهبية لبلاده
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أهدى الرباع القطري "فارس إبراهيم" أول ميدالية ذهبية لبلاده في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كغ للرجال، التي أقيمت، السبت، في إطار أولمبياد طوكيو 2020.

العالم - قطر

وحاز البطل القطري البالغ من العمر 23 عاماً، الميدالية الذهبية بعد رفع مجموع 402 كغ في مجموع الخطف والنتر، محققاً رقماً أولمبياً جديداً.

وهذه هي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية.

وحل الفنزويلي فيلانيلا سانشيز في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية، في حين ذهبت البرونزية للجورجي بليسنول أنتون.

وهذه هي المشاركة الثانية لفارس إبراهيم بعد أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016 في وزن 85 كغ، عندما حل في المركز السابع.

تجدر الإشارة إلى أن فارس إبراهيم تأهل إلى دورة طوكيو 2020 بعد إحرازه ذهبية وزن 96 كغ في كأس قطر الدولية.

والاثنين الماضي، تُوّج الكويتي عبد الله الرشيدي بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية (سكيت)، محققاً أول ميدالية لبلاده ودول مجلس التعاون.

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