انتهاء حظر إخلاء المستأجرين مساكنهم المفروض منذ اندلاع جائحة كورونا في أمريكا

العالم - الأميركيتان

وفض مجلس النواب الأمريكي اجتماعه دون مراجعة تدابير حماية المستأجر بعد أن أحبط عضو جمهوري بالكونغرس محاولة تمديد هذه التدابير حتى 18 أكتوبر.

وقال الزعماء الديمقراطيون إنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي لطرح الاقتراح للتصويت الرسمي.

وأوضح البيت الأبيض أنه لن يمدد هذه الحماية من جانب واحد قائلا إنه لا يملك السلطة القانونية لذلك.

وخلصت دراسة أجراها معهد أسبن ومشروع الدفاع عن الإخلاء المتعلق بكوفيد-19 إلى وجود أكثر من 15 مليون شخص في 6.5 مليون أسرة أمريكية متخلفين عن دفع إيجار مساكنهم ويدينون مجتمعين بأكثر من 20 مليار دولار لأصحاب العقارات.