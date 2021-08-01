لماذا اكتفى الاحتلال فقط باتهام ايران باستهداف سفينته في بحر عمان؟

العالم- خاص بالعالم

وقال الخبير العسكري امين حطيط في تغريدة على تويتر: اصابة السفينة الاسرائيلية في بحر عمان مرة اخرى امر يؤكد بان #حرب_السفن_التجارية التي بدأتها #إسرائيل ضد #ايران لن تتوقف قبل أن يشعر من بدأها بأن ارتداداتها عليه مؤلمة له و بأنه لن يفوز فيها. وحتى تدرك اسرائيل ذلك ستقع مواجهات كثيرة وفي اكثر من بحر ومضيق.

اما فاطمة الصمادي فتقول: فيما تتصاعد #حرب_السفن بين #ايران و#إسرائيل تعبر ناقلتان إيرانيتان للنفط تحملان مليون ونصف المليون برميل من النفط قناة السويس حاليا، وذلك بعد استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان قالت مصادر أميركية أنه قد جرى استهدافها بمسيرات انتحارية إيرانية من طراز (شاهد ١٣٦).

د. مازن المقبالي له رأي آخر حيث كتب: الاستفزازات المتكررة في بحر عمان عن طريق افتعال استهداف السفن ما هي إلا محاولات مستميته لجر المنطقة في حرب مع إيران ناهيك عن الخطط اليهودية لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة.

