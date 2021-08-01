شاهد: نقل اعضاء بشرية بين الصهاينة والاماراتيين

العالم- خاص بالعالم

وغرد رمضان: تحسين النسل بين الصهاينة العرب والصهاينة اليهود.

وغرد عيد: العلاقة السرية تحولت إلى زواج مثلي وهي الآن تكبر وتتوسع بلا ندم أو حياء.

وكتب بري احمد: مع ان إسرائيل ضربت الامارات في مقتل ومنعت مد خط أنابيب لنقل البترول إلى اوروبا وتم وقف الاتفاق اللي كان مع نتن ياهو!! الا أن الأمارات مازالت تصر على الاندماج!! اول عملية نقل اعضاء بشرية بين الصهاينة والاماراتيين، تم تبادل كليه من والى… هو دمكم ناقص يتلوث اكتر من كدا ؟؟!!.

وغرد نايف الهاجري: أكاد أقسم أنه هذي الكلى لبعض العمال الفقراء الذين يعملون في أمارات الشر وباعوها للحكومة برخص التراب ليسدوا ألتزاماتهم أو أحتياجات عوائلهم والله أعلم.