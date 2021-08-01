الجزائريون يطالبون بطرد "قناة سكاي نيوز العربية".. ما السبب؟

العالم - نبض السوشيال

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة دعوا من خلالها الى طرد قناة "سكاي نيوز العربية" المملوكة للامارات. واكدوا ان يجب طرد كل القنوات المضللة التي تهدف الى نشر الاخبار الكاذبة التي تهدد امن البلاد كما انها تهدف لزعزعة الاستقرار وذلك تنفيذا لاجندة الكيان الصهيوني.

واشار النشطاء الى دور تلك القنوات التي تهدف الى نشر ثقافة التطبيع ومهاجمة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية والوحدة العربية والاسلامية.

يذكر ان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلت عن وزارة الاتصال، قولها إن "وزارة الاتصال قررت اليوم سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية "العربية" بالجزائر".

وأضافت الوزارة أن "قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب".

ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى السبب المباشر لسحب اعتماد القناة السعودية.

وغرد "Chouaib Raaf" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "اكثر شيء امد الشعوب بفيروس حقيقي و فكري هي القنوات الكاذبة المضللة التي تدعوا لإنقسامية الشعوب و تحريضها.. من لم يقرأ البنود التي وضعها بني صرصور للتحكم بالعالم و نهوض مملكتهم المزعومة فهذه هي قطعة من قطعها.. اترك لكم التعليق".

وغرد "Younes Guerdou ": "بعد ما غلقتم فرنسا 24 و العربية كملوا خيرمن و قفلوا سكايب نيوز العبرية".

وكتب صاحب حساب باسم "sidi med S" : "مسيلمة الكداب #طرد_قناه_سكاي_نيوز_العربيه".

فيما غرد "خالد فا" : "العربية قناة سعودية ولكن المقر الرسمي مدينة دبي للإعلام ،و خط تحريرها صهيو إماراتي معادي للأمةالعربيةو الإسلامية #طرد_قناه_سكاي_نيوز_العربيه".

واضاف في تغريدة اخرى :"قناة العربية ( الحدث و سكاي و العبرية) تنقل الأخبار السيئة فقط عن الجزائر و تختار مُحللين مُعادين لنا ، بينما تتغاضى عن عيوب المطبعين و عن اسرائيل و تقدم عنهم الإنجازات و البطولات الوهمية . فتجدها تهاجم الجزائر و تبرر لإسرائيل ".

وكتب "Dz Feonix" : "قناه سكاي نيوز عربية لا نريدك في الجزائر"